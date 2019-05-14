Сложный лесной пожар на юго-западе Китая был потушен

Куньмин, Китай, , 06:24 — REGNUM Лесной пожар, бушевавший в уезде Юпин провинции Юньнань на юго-западе Китая был ликвидирован, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Более тысячи пожарных были направлены на место для тушения пожара, который бушевал в районе с 11 мая и успел распространиться на площадь 92 гектар. Борьба с пламенем была осложнена сложным ландшафтом местности, засушливой погодой, высокими температурами и сильным ветром.

При этом сам лес богат легко воспламеняемыми растениями. Причиной же пожара стал поджог деревенским жителем бамбуковых листьев на его ферме. Фермер уже признал свою вину и сдался полиции.

Ранее сообщалось, что в начале мая текущего года во Внутренней Монголии на севере Китая разгорелся лесной пожар, для тушения которого было мобилизовано более тысячи человек.

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