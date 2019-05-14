На юго-западе Китая вновь пресечена контрабанда куриных ножек из Вьетнама

Куньмин, Китай, , 06:17 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала троих человек по обвинению в контрабандном ввозе замороженной курицы в Китая, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

В общей сложности 27 тонн замороженных куриных ножек и сухожилий было конфисковано в рамках четырех эпизодов контрабанды, сообщили в министерстве общественной безопасности уезда Магуань.

В начале мая 2019 года пограничники получили сведения о готовящейся крупной контрабанде в Китай куриных ножек. В период с 8 по 9 мая сразу четыре случая контрабанды было раскрыто. Было изъято пять транспортных средств, перевозивших курицу из Вьетнама в Магуань. Расследование продолжается.

Отметим, что в январе 2019 года полиция уезда Магуань уже конфисковала 30 тонн замороженных контрабандных куриных ножек, ввозимых в Китай. Сами же куриные ножки в вареном виде пользуются популярностью в качестве холодного блюда в Китае.

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