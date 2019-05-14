Лаишевский район, Татария, , 06:13 — REGNUM

Жители ряда населённых пунктов Лаишевского района Татарии пожаловались республиканским властям на невыносимую вонь от вывезенного местной птицефабрикой на поля куриного помёта. Сельчане и дачники отмечают, что не могут выйти на улицу из-за вони, и добавляют, что «можно смело надевать противогаз». Жалобу на республиканский портал госуслуг, поступившую от жителей, переадресовали в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по республике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Противогазы

Напомним, ранее депутаты Заксобрания Нижегородской области подготовили обращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ускорить разработку гигиенических нормативов по нормированию уровня воздействия запахов. Это позволило бы решить проблему, актуальную для многих регионов — вонь от промышленных предприятий, которая на сегодня не подпадает под нарушение, так как замерить «уровень запаха» не представляется возможным.

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Ранее в Татарии на неприятные запахи с ближайшего свинокомплекса жаловались жители Тукаевского района. Они писали жалобы республиканским властями и просили обратить внимание на проблему Владимира Путина.

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Теперь очередь дошла и до жителей Лаишевского района.

На сайте госуслуг Татарии появилась массовая жалоба жителей Кирбинского сельского поселения Лаишевского района, которую на сегодня поддержали уже свыше 70 человек.

«Севернее посёлка Травкино сваливают птичий помёт самосвалами», — написал Булат И., уточнив, что от этого страдают жители населённых пунктов Сокуры, Кирби, Травкино, а ещё рядом «находится место проведения международного чемпионата Ворлдскилс, который состоится через несколько месяцев».

В комментариях казанским СМИ пресс-секретарь администрации Лаишевского района Расим Хазиев отметил, что навоз на поля вывезла птицефабрика «Яратель», и это такой способ внесения удобрений.

«Да, действительно, птицефабрика «Яратель» вырабатывает огромное количество органических удобрений, у нее есть соответствующие договоры с хозяйствами «Нармонка» и «Хаерби», на основе которых они вносятся», — цитирует Хазиева издание «Бизнес-онлайн».

Между тем под жалобой о вони увеличивается число недовольных комментариев местных жителей, которые не хотят дышать «таким удобрением»:

«Живу в д. Сапуголи, вонь стоит очень сильная, даже когда нет ветра. Стараемся сидеть только дома! Почему мы должны страдать?», «В Столбищах также невыносимо воняет от этого куриного помета на полях, а еще и мухи начинают «стадами» прилетать с той стороны», «Дача в Сапуголи. У ребёнка разболелась голова от этих отходов. Дышать невозможно», «Живу в Травкино всё лето — для нас это возможность немного поправить здоровье от городской вони. Сейчас и этого нет», «Запах очень сильный. Необходимо срочно принять меры», «Живу в д. Сапуголи. Часто летом стоит вонь. Почему я должен дышать этим воздухом??? Прошу администрацию принять жёсткие меры в отношении тех людей, кто загрязняет воздух и создаёт дискомфорт!!!», «В с. Сапуголи все майские праздники и праздники 9 мая дышать было нечем. Как только начинает дуть со стороны Травкино, так можно смело надевать противогаз», «Невозможно выйти с детьми на улицу, я — многодетная мама, нахожусь в декрете».

Все жалобы от местных жителей с портала госуслуг РТ переадресовали в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по республике.

Напомним, птицефабрика «Яратель» расположена в селе Габишево. Птицефабрика — это Лаишевский филиал ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», который работает с 11 октября 2012 года. Компания в 2013 году выкупила производственные мощности ОАО «СХП «Юбилейное», строительство первых корпусов которого начали в 1978 году.