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В центральном Китая изъято контрафактных сигарет на сумму $58 мл

Общество

Задержаны 44 подозреваемых, из них 22 арестованы

Чанша, Китай, 14 мая 2019, 06:08 — REGNUM  Полиция провинции Хуанань в центральной части Китая задержала 44 подозреваемых в реализации контрафактных сигарет на сумму более 400 млн юаней ($58 млн), сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Среди всех задержанных 22 человека были официально арестованы, сообщили в бюро общественной безопасности уезда Юаньлин. В 2017 году полиция схватила одного из подозреваемых по фамилии Хуан, который продавал поддельные сигареты посредством популярного в Китае мессенджера WeChat.

Позднее он вывел полицию на всю банду, которая занималась изготовлением и продажей контрафактных сигарет. С марта 2017 года полиция конфисковала более 300 млн поддельных сигарет, с которых подозреваемые получили прибыль в размере более 28 млн юаней.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2019 года стало известно, что полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла 9 тыс. коробок контрабандных поддельных сигарет общей стоимостью 1 млн юаней.

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Контрабанда и борьба с ней
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