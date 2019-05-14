Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке принял уникальную смену

Владивосток, , 06:50 — REGNUM Во всероссийском детском центре «Океан» стартовала уникальная образовательная смена «Здесь начинается Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С 14 по 29 мая более 400 детей со всей России в ВДЦ «Океан» будут знакомиться с Дальним Востоком в рамках уникальной образовательной смены «Здесь начинается Россия», в течение которой детям предстоит создать свою «территорию опережающего развития», будет проведён конкурс «ТОР моей мечты», так же будет проведена ярмарка ВУЗов.

Программа проводится по инициативе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Представители ведомства будут работать вместе со школьниками, так же ожидается прибытие министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

В пресс-службе ВДЦ «Океан» рассказали, что смена будет размещена в дружине «Парус».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году президента РФ Владимира Путина приняли в ряды вожатых Всероссийского детского центра «Океан», вручив толстовку с символикой детского центра.

Всероссийские детские центры, такие как «Океан» — уникальные площадки, которыми Россия может гордиться. За последние годы они получили существенное развитие, стали частью инициированных президентом РФ программ по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей. К таким талантам даже в самом раннем возрасте уже начинают присматриваться ведущие российские компании — например, с «Океаном» активно сотрудничают Роскосмос и Русгидро.