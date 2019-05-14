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Шоу Сергея Доренко закрылось на радио

Общество

Все остальные ведущие радиостанции продолжат вести свои передачи

Москва, 14 мая 2019, 05:41 — REGNUM  Утреннее шоу «Подъём» на радиостанции «Говорит Москва» закрылось. Ведущим шоу был его автор Сергей Доренко, скончавшийся 9 мая 2019 г. Об это сообщается в телеграм-канале станции.

Уточняется, что утром, с 9 до 11 по Москве, в эфире радиостанции будет идти «Программа Алексея Гудошникова». Все остальные ведущие радиостанции продолжат вести свои передачи.

Напомним, Сергей Доренко скончался 9 мая из-за разрыва аорты. Доренко с момента создания «Говорит Москва» был её главным редактором.

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