В магазине Якутска обнаружили «золотой» кефир по цене 750 рублей за литр

Якутск, , 05:41 — REGNUM Жители Якутии шокированы ценой кефира, который продают в одном из магазинов Якустка. Кисломолочный напиток, который в Москве стоит 65−85 рублей за литр, в столице республики продавали за 740−750 рублей в зависимости от уровня жирности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Золотой» кефир был обнаружен в магазине «Поярков», пишет ИА SakhaDay. После огласки цена на него понизилась до 680 рублей за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии ценники шокировали в отдалённых труднодоступных населённых пунктах в районах крайнего Севера. Так, в декабре 2017 года в сёлах Берёзовка и Арагахтах Среднеколымского района Якутии мандарины продавли по цене 800 рублей за килограмм, яйца — по 300 рублей за десяток. А в Олёкминске в декабре 2017 года свежая черешня продавалась по цене 3850 рублей за килограмм.

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