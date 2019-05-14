Владивосток, Приморский край, , 05:07 — REGNUM

Во Владивостоке в результате проводимого капитального ремонта здания бывшего Дворца пионеров продолжается планомерное уничтожение уникального дворцово-паркового ансамбля, являющегося авторским архитектурным произведением монументально-декоративного искусства советского периода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Инициативная группа, встревоженная происходящим уничтожением культурного наследия, в стремлении остановить истребление авторского архитектурного произведения, коим является мозаичный фонтан дворцово-паркового ансамбля (автор — архитектор Антонио Михе) Владивостокского городского детского дома творчества направляла запросы в городскую администрацию с просьбой остановить разрушение объекта и внести его в перечень выявленных объектов культурного наследия для последующего перевода в статус памятников архитектуры. Ответы чиновников обескуражили: да, вносите в перечень, но процедура перевода в статус охраняемых объектов займёт больше года — когда все работы по капитальному ремонту здания уже будут закончены, а сам объект, вызвавший широкий общественный резонанс, будет уничтожен.

По мнению учёных-архитекторов ДВФУ профессора Лапшиной и аспиранта Пономаренко, Дворец пионеров и школьников во Владивостоке, является образцом советской архитектуры, достойным быть включенным в списки архитектурного наследия, а произведения монументально-декоративного искусства должны войти в объекты охраны. Тем не менее, складывается впечатление, что в городской администрации никого не интересует культурное наследие города.

Решение о демонтаже мозаичного фонтана принималось на основании заключения консалтинговой компании, в котором указано, что общее техническое состояние чаши фонтана признано недопустимым, дальнейшая эксплуатация объекта невозможна. Материал, из которого выполнена мозаика (смальта) в настоящее время не производится. Таким образом, восстановление фонтана в том виде и с теми же функциями, которые задумывались изначально, не представляется возможным, — ответили в горадминистрации.

В результате выполняемых перед Дворцом пионеров работ, при возведении детской площадки, строители смогли уничтожить и повредить деревья, занесённые в Красную Книгу.

Не добившись от городской администрации действенной помощи, инициативная группа была вынуждена поднять решение проблемы на уровень губернатора Приморья, которому было направлено соответствующее обращение.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в рамках реализации федерального проекта «Кванториум» идёт капитальный ремонт бывшего Дворца пионеров и школьников, общественность считает, что ремонт приведет к уничтожению уникального дворцово-паркового ансамбля, состоящего из архитектурных элементов, представляющих собой настоящие произведения искусства. Но чиновники, судя по всему, не понимают этого, им не до культурного наследия — для власти на первом месте бюрократия.