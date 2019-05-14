«Всё осталось только на словах...»: депутат Госдумы о безопасности в школах

Казань, , 04:39 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР), комментируя инцидент в Казани, где 13 мая школьник с оружием пришёл на урок русского языка, отметил, что трагедия в Керчи, где в техникуме был убим 21 человек, не привела к принятию адекватных мер безопасности в учебных заведениях. Депутат отметил, что «всё осталось только на словах», передаёт ИА REGNUM.

Напомним, 13 мая 17-летний ученик 10-го класса гимназии №7 города Казани, которая числится в десятке лучших по городу и куда, по признанию родителей, тяжело попасть, пришёл на урок с оружием. Опоздав на урок, подросток вытащил пневматический пистолет и нож, сел на место учителя. Никаких требований не выдвигал, часть школьников из кабинета выпустил. О ЧП на пульт дежурного сообщила мама одной из покинувших класс учениц. На место выехала оперативная группа. Школьника задержали. Позднее стало известно, что причиной стала неразделенная любовь, а таким жутким способом школьник пытался произвести впечатление на одноклассницу. Сам задержанный — отличник, посещает консерваторию, выступает с концертами.

В комментариях «Вечерней Казани» директор гимназии Любовь Кочнева рассказала, что десятиклассник «таким странным образом пытался заслужить любовь девочки».

"Мальчишка сглупил. Гормоны, жара. Проблема, на мой взгляд, и в том, что ему не с кем было поговорить по душам по поводу своих переживаний. Мама, как выяснилось, уже год в Москве. Мы ей сегодня звонили. Папа занят на работе. Неизвестно, в разводе родители или нет, но, похоже, мальчик оказался брошенным», — цитирует директора издание.

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Случившееся в казанском учебном заведении подняло ещё одну проблему — проблему безопасности детей.

«В Казани вооружённый школьник взял в заложники учеников гимназии №7. Пока вопросов больше, чем ответов. Но сразу вспоминается недавнее ЧП в Керчи. Там в результате стрельбы в техникуме погиб 21 человек. После этого должны были принять все меры безопасности в учебных заведениях страны, но всё осталось только на словах», — прокомментировал казанский инцидент депутат Александр Курдюмов, уточнив, что не раз партия, во фракции которой он состоит, «предлагала, чтобы к охране всех учебных заведений привлекали сотрудников Росгвардии, причём за счёт государства, а не на деньги родителей».

По ЧП в гимназии было возбуждено уголовное дело ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Помимо этого, Дмитрий Медведев в очередной раз поручил проанализировать требования по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях.

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