Костромская академия химзащиты отметила день рождения

Кострома, , 03:56 — REGNUM Костромская академия радиационной, химической и биологической защиты отметила 87-ю годовщину со дня образования. Как сообщила пресс-служба администрации области, военнослужащие получили награды и военные звания.

Академия «является не только образовательным учреждением, но и крупным научным центром по проблемам технологии органических веществ, специальных материалов, средств РХБ защиты войск и окружающей среды» — сообщил телеканал «Звезда».

В честь годовщины состоялось торжественном собрание, на котором отличившиеся военнослужащие были награждены медалями.

Также в торжественной обстановке в ряды движения «Юнармия» были приняты 37 учащихся одной из школ города. Торжественным маршем прошли парадные расчеты военной академии.

Для будущих абитуриентов и всех желающих прошел день открытых дверей, где организаторы показали условия обучения и проживания в военной академии, а также познакомили желающих с современными образцами вооружения и военной техникой войск РХБ защиты.