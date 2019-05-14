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Костромская академия химзащиты отметила день рождения

Общество

Учебному заведению, готовящему специалистов по отравляющим веществам, исполнилось 87 лет

Кострома, 14 мая 2019, 03:56 — REGNUM  Костромская академия радиационной, химической и биологической защиты отметила 87-ю годовщину со дня образования. Как сообщила пресс-служба администрации области, военнослужащие получили награды и военные звания.

Академия «является не только образовательным учреждением, но и крупным научным центром по проблемам технологии органических веществ, специальных материалов, средств РХБ защиты войск и окружающей среды» — сообщил телеканал «Звезда».

В честь годовщины состоялось торжественном собрание, на котором отличившиеся военнослужащие были награждены медалями.

Также в торжественной обстановке в ряды движения «Юнармия» были приняты 37 учащихся одной из школ города. Торжественным маршем прошли парадные расчеты военной академии.

Для будущих абитуриентов и всех желающих прошел день открытых дверей, где организаторы показали условия обучения и проживания в военной академии, а также познакомили желающих с современными образцами вооружения и военной техникой войск РХБ защиты.

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Министерство обороны России
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