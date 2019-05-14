В Костромской области открыли памятник по погибшим в Великой отечественной

Волгореченск, Костромская область, , 03:31 — REGNUM В городе Волгореченске Костромской области открыта мемориальная плита в память о костромичах, погибших в годы Великой Отечественной войны под Смоленском. Капсулу с землёй с братской могилы земляков из 234-й Ярославской коммунистической дивизии поисковый волгореченский отряд «Азимут» привёз из последней экспедиции в урочище Ломоносово.

Уже несколько лет поисковики проводят экспедиции у деревни Ломоносово Смоленской области, сообщает пресс-служба областной администрации.

В 1943 году там шли ожесточенные бои, в которых принимала участие 234 стрелковая Ярославская дивизия, в состав которой входил и костромской полк. Бойцы сумели прорвать оборону противника и освободить деревню, но потери были велики.

В память о каждом неизвестном солдате в Волгореченске поисковики посадили по дереву. «Солдатский лес» стал памятником, посвящённым подвигу народа в годы Великой Отечественной войны.

Теперь рядом с «Солдатским лесом» установлена мемориальная плита и заложена капсула с землей, взятой с братской могилы под Смоленском.

Ветеран Великой Отечественной войны, последний из оставшихся в живых боец разведроты легендарной 234-й дивизии Алексей Сотсков поблагодарил костромских поисковиков за вклад в восстановление памяти о погибших.

«Это подарок для меня. На основании личных наблюдений сделал для себя вывод, что костромичи — самые патриотичные люди, которых я знал и знаю», — отметил на торжественном мероприятии Алексей Сотсков.

Во время последней экспедиции поисковикам удалось найти и поднять останки 13 бойцов. Личность двоих уже установили, сейчас поисковики ищут родственников найденных на Смоленщине бойцов

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