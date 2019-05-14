В Абакане из-за холодов пришлось возобновить отопительный сезон

Абакан, , 03:21 — REGNUM В столице Хакасии — Абакане — постановлением городской администрации с 13 мая возобновился отопительный период. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, такое решение было принято из-за резкого понижения температуры наружного воздуха и прогнозируемого похолодания. Кроме того, выросло количество жалоб горожан на низкую температуру в жилых помещениях.

«Отопительный период возобновляется для потребителей, тепловая энергия для нужд отопления помещений которых подаётся во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, о завершении отопительного периода в столице Хакасии городские власти объявили 6 мая 2019 года. Гидравлические испытания с полным отключением горячего водоснабжения по той части Абакана, которая подключена к сетям Абаканской ТЭЦ, были запланированы с 27 по 31 мая.

Добавим, по данным из открытых источников, ночью 14 мая температура в Абакане опустилась до минусовых отметок.