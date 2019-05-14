Путин рекомендовал увековечить память гендиректора авиазавода Казани

Казань, , 02:42 — REGNUM При посещении Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова Владимир Путин, общаясь с работниками предприятия, высказал идею о том, чтобы увековечить память бывшего генерального директора, выдающегося авиастроителя Виталия Копылова. Работники уточнили, что уже установлен памятник и планируется его именем назвать машину. На это глава государства предложил «потом ещё в рамках страны это сделать». Общение состоялось во время рабочего визита президента в Казань в рамках серии совещаний по военному комплексу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 13 мая Владимир Путин побывал на Казанском авиазаводе, который является филиалом ПАО «Туполев», где ему представили образцы новой авиатехники, в том числе модернизированные самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22. Также президент побывал на борту предназначенного для Воздушно-десантных войск вертолёта Ми-38Т, ознакомился с самолётом Ту-214.

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В ходе посещения завода высокий гость пообщался с работниками предприятия. Его сопровождал глава Татарии Рустам Минниханов.

Владимир Путин отметил рабочую обстановку на заводе, что идёт рост количества выпускаемой техники.

Работники авиазавода поблагодарили президента за то, что завод имеет полную загрузку и «коллектив уверен в будущем и уверенно строит планы на десятилетия даже вперёд».

Глава государства уточнил, что был подписан контракт на десять машин:

«Ещё десять будет модернизироваться, Ту-160. И, может быть, даже увеличим это количество. Сейчас с Министром обороны разговаривали: с учётом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями, Минобороны не исключает и увеличения контракта на будущее. Так что работы у вас будет достаточно».

Он также выразил надежду на неповторение ситуации со спадом числа работающих, что происходил «в трагические годы».

"Надеюсь, что эти трагические годы, середина 1990-х, и самый трагический, 1995 год, никогда в нашей истории не повторится и в истории предприятия. Кстати говоря, было бы правильно увековечить память выдающегося директора и авиастроителя, бывшего генерального директора Копылова. Надо подумать над этим», — заметил президент.

Рустам Минниханов уточнил, что памятник уже сделан, а представители завода добавили, что «машину ещё назовём, одну из первых, которая при нём была остановлена».

"И вообще, надо потом ещё в рамках страны это сделать», — резюмировал Владимир Путин.

Напомним, Виталий Копылов, чью память предложил увековечить президент, руководил предприятием в тяжелые 90-е годы. Инженер-механик, заслуженный машиностроитель Российской Федерации родился в Самарской области, работал руководителем Дальневосточного машиностроительного завода, где под его руководством был выпущен истребитель-бомбардировщик третьего поколения с изменяемой в полёте стреловидностью крыла Су-17. В апреле 1971 года указом Президиума Верховного Совета СССР Копылову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. С 1973 по 1994 годы Виталий Копылов возглавлял Казанский авиазавод, внеся большой вклад в развитие авиастроения.