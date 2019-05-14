Названы регионы четвёртого этапа перехода на цифровое ТВ

Москва, , 02:24 — REGNUM Российские регионы четвёртого этапа перехода на цифровое телевидение названы Минкомсвязи РФ.

На четвёртом этапе, который стартует 14 октября, на цифровой формат телевидение перейдёт в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Оренбургской, Псковской, Саратовской и Челябинской областях, на Алтае, в Башкирии, Дагестане, Ингушетии, Карелии, в Крыму, в Севастополе, в Забайкальском крае и в Санкт-Петербурге.

Напомним, 11 февраля 2019 г. завершился первый этап перехода на цифровое ТВ, 15 апреля — второй. 3 июня Минкомсвязи РФ планирует завершить третий этап, а 14 октября последний, четвёртый этап.

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