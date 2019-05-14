В Сочи открывается медиафорум ОНФ «Правда и справедливость»

Москва, , 00:38 — REGNUM Во вторник, 14 мая, в Сочи начинает работу медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», организованный Общероссийским народным фронтом.

Его участниками стали более 500 человек: лауреаты конкурсов журналистских работ «Правда и справедливость» и проекта «Аэропортам — имена великих соотечественников», журналисты, блогеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ.

Во вторник пройдет церемония открытия, а также начнет свою работу выставка, посвященная проектам ОНФ. Для участников форума будет предоставлена возможность не только узнать много интересного о деятельности общественников, но и почувствовать себя настоящими дорожными инспекторами и борцами с коррупцией.

Для любителей интересных фотоснимков подготовлена специальная фотоплощадка — трон по мотивам сериала «Игра престолов». Но сделан он из бытовых отходов и вторичного сырья.

Кроме того, на площадке медиафорума ОНФ будет работать консультационная приемная Центра правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта, эксперты которого представят обновленный юридический справочник журналиста.

Во второй день работы медиафорума его участники смогут обсудить «закон о фейкньюс» и «закон об оскорблении власти».

Кроме того, спикеры площадок предложат для обсуждения проблемы печатных и сетевых СМИ, а также вопросы развития новых медиа и цифровизации России.

Также участникам форума будут представлены проекты ОНФ «За права заемщиков», «За честные закупки», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», «Село. Территория развития», «Служба занятости 2.0», Центр мониторинга благоустройства городской среды, «Равные возможности — детям», «Регион заботы», а также площадка «Молодежка ОНФ».

В рамках форума состоится товарищеский матч команды «Уличный красава» и футбольного клуба «Сочи». Состав молодежной команды сформирован из числа участников-финалистов турнира «Уличный красава — 2018», тренером которой станет самый титулованный российский тренер по числу медалей и кубков за всю историю чемпионатов России по футболу Валерий Газзаев.

Центральным событием третьего дня медиафорума ОНФ станет пленарное заседание, после которого пройдет торжественное награждение лауреатов двух конкурсов журналистских работ.

«Медиафорум ОНФ 2019 года продолжает традицию безбарьерного, откровенного диалога власти и журналистского сообщества. Работающая над мероприятием команда приготовила ряд решений, позволяющих обсудить реализацию национальных проектов, острые вопросы, волнующие российское общество и журналистов в новом формате, с участием экспертного сообщества ОНФ», — заявил журналистам руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

«Секции на площадках Медиафорума будут отражать то, чем живет страна, этому же посвящены работы лауреатов конкурса «Правда и справедливость». Благодаря профессиональной смелости и настойчивости лучших представителей журналистского сообщества, готовности представителей власти к дискуссии на равных, роли ОНФ как общественного движения, обладающего возможностями гражданского контроля, профессиональной экспертизой и готовностью непосредственно участвовать в решении общественно важных проблем в регионах мы ожидаем насыщенную и интересную работу на протяжении ближайших трех дней», — подчеркнул Михаил Развожаев.

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