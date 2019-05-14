Соловьев выгнал из телеэфира украинского «эксперта», оправдывающего Бандеру

Москва, , 00:13 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из телестудии украинского журналиста Всеволода Непогодина во время прямого эфира программы «Кто против?», транслировавшейся 13 мая на телеканале «Россия 24».

Украинский сочинитель текстов выдвинул версию, что популярность в России Иосифа Сталина, Верховного Главнокомандующего в Великой Отечественной войне, неприемлема и лишает российских журналистов права рассуждать о возрождении нацизма на Украине.

Постепенно приведя себя в возбужденное нервное состояние, Непогодин заявил, что у Бандеры не было другого метода борьбы со «сталинизмом», кроме служения германским нацистам и личной присяги Адольфу Гитлеру.

«То есть ты, сволочь, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это альтернатива борьбы… Пошел вон отсюда! Я даже объяснять ничего не хочу», — заявил в ответ Владимир Соловьёв.

Напомним, гражданин Польши, Степан Бандера в середине ХХ века возглавлял «Организацию украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во время Второй мировой войны сотрудничавшей с гитлеровцами и принимавшей прямое участие в геноциде советских людей на территории Украины, Белоруссии и Прибалтики.

После завершения Великой Отечественной войны Бандера и его сторонники нашли новых хозяев в лице спецслужб Британии и США. Националисты несколько лет устраивали теракты, убили несколько десятков тысяч сотрудников местных органов власти, врачей и учителей, комсомольцев и коммунистов.

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