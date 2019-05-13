Садовое кольцо и набережные в Москве перекроют в связи с велопарадом

Москва, , 22:18 — REGNUM Движение на ряде улиц в центре Москвы будет ограничено 18 и 19 мая в связи с проведением весеннего велофестиваля и Московского полумарафона. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В частности, на проспекте Академика Сахарова в течение двух дней будет временно перекрываться крайняя правая полоса в каждом направлении на участке от Бульварного до Садового кольца и от Садового кольца до Каланчевской улицы.

19 мая будут полностью закрыты для автомобилей проспект Академика Сахарова, Садовое кольцо, Москворецкая улица и Большой Москворецкий мост, улицы Болотная, Лужники и Хамовнический Вал, площадь Васильевский Спуск, а также Новодевичья, Лужнецкая, Саввинская, Пречистенская, Ростовская, Кремлёвская, Раушская, Софийская, Космодамианская и Шлюзовая набережные.

Уточняется, что движение будут открывать постепенно по мере прохождения колонн.