Санкт-Петербург, , 21:50 — REGNUM

В Ленобласти начали отработку новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве, губернатор Александр Дрозденко решил лично засвидетельствовать старт в поселке Сосново Приозерского района.

Стоит отметить, что постепенный переход Ленобласти на новую систему обработки мусора начался еще 1 апреля, хотя закон о реформе обращения с ТКО начал действовать с января 2019 года. Однако в связи с тем, что Петербург наравне с Москвой получил отсрочку до 2020 года, Ленобласть также отложила общий старт.

Тем не менее, в Приозерском районе процесс начался уже сейчас. Здесь уже 95% жителей заключили договоры на вывоз мусора. Для этого использовалась база, составляемая с 2013 года специалистами администраций и перевозчиками по заключению договоров с жителями частного сектора, а также базы «Ленэнерго».

Во всех 14 поселениях и 101 населённом пункте района оборудовали 336 площадок для сбора мусора, все они включены в единый реестр. Адреса площадок можно найти на сайтах муниципалитетов. Власти добавят еще 40 контейнерных площадок в частном секторе и местах, где летом часто образуются нелегальные свалки. В Приозерске в общественных местах также появятся экобоксы для сбора опасных отходов — батареек.

Кроме того, в Приозерске возникнут первые в регионе типовые брендированные контейнерные площадки для сбора мусора. На создание площадок единого образца по всему региону бюджет потратит около 1 млрд рублей.

Таким образом, уже в мае жители Приозерского района получат обновленные квитанции за услуги ЖКХ, где появится строка «За вывоз ТКО». Все управляющие компании снизят плату за содержание жилого помещения с 1 апреля 2019 года на величину тарифа на обращение с отходами. Единый для всей Ленобласти тариф установили в размере 6,35 рубля за 1 кв. метр для жителей многоквартирных домов. Для домовладений тариф установлен в размере 375 рублей 44 копейки в месяц вне зависимости от площади жилья.

Чиновники подчеркивают, что все действующие льготы по оплате услуг ЖКХ сохраняются. Кроме того, с 1 июля планируется ввести систему льгот по компенсации роста тарифа за вывоз мусора от 50% до 100% для пенсионеров старше 70 лет, малоимущих граждан, многодетных семей и ветеранов труда.

С 1 июня к реформе системы обращения с отходами подключится Выборгский район, с 1 июля — Лужский. К 1 ноября все районы Ленинградской области должны перейти на новые федеральные правила обращения с ТКО.

Согласно реформе, за весь жизненный цикл мусора, начиная со сбора и заканчивая его экологически безопасным размещением, отвечает региональный оператор по обращению с отходами, в случае с 47 регионом это Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области (УКООЛО).

«Вводится жесткая система контроля за любым перемещением мусора, весь транспорт оснащается системой ГЛОНАСС, а полигоны — весовыми информационными комплексами. Оплата за доставку транспортным компаниям производится только после сдачи отходов на полигон и фиксации процесса в электронной системе, что делает невыгодным вывоз мусора на несанкционированные свалки. Реформа предполагает приоритет переработки отходов над захоронением, раздельный сбор и дополнительную сортировку мусора для дальнейшей переработки и повторного использования», — замечают в правительстве Ленобласти.

Приозерский полигон ТКО прошел модернизацию, его оснастили современной системой сортировки, которая отделяет бумагу, пластик, стекло, металл, и позволяет отправлять на вторичную переработку около 50% отходов. Проектная мощность мусоросортировочного комплекса составляет 100 тыс. тонн в год.

Заметим, ранее Александр Дрозденко выражал надежду, что Петербург не станет откладывать вхождение в общероссийскую систему по вывозу мусора, потому что регионы-соседи слишком зависят друг от друга. Известно, что две трети отходов, которые захоранивают в Ленобласти, происходят из Петербурга.

«Надеюсь, Петербург, все-таки, как все, перейдет на эту систему с 1 ноября. Может быть, мы вообще выберем одного регионального оператора, это было бы справедливо», — говорил Дрозденко в конце марта.