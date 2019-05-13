Жители Васильевского выстроились «в очередь» к парку на Смоленке

Санкт-Петербург, , 21:48 — REGNUM Жители Васильевского острова устроили флэшмоб у зоны на реке Смоленке, где они требуют разбить парк вместо застройки апарт-отелями, передает корреспондент ИА REGNUM. Около сотни человек выстроились «в очередь в парк» и поаплодировали. Полицеские присутствовали на мероприятии, но не вмешивались.

Акцию также посетил заместитель главы администрации Василеостровского района, экс-депутат ЗакСа Виталий Мартыненко. «Спасете Васильевский остров?» — поинтересовался он у своего бывшего коллеги, депутата ЗакСа от «Яблока» Бориса Вишневского. Тот ответил утвердительно. «Молодцы», — отозвался Мартыненко.

После массовых митингов местных жителей в марте врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал закон, по которому зона у реки Смоленки, которая отдана в аренду инвестору под застройку, получила статус зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), то есть строить там запрещено. Тем не менее вице-губернатор Эдуард Батанов, по словам некоторых парламентариев, не считает это поводом расторгать договор аренды и отзывать разрешение на строительство у компании.

Сегодня, 13 мая, стало известно, что Беглов все-таки назначил «куратора» проекта по созданию парка — пока работы по его оборудованию не начинались, а территория все еще обнесена бетонным забором.

«Координатором народного проекта «Парк на Смоленке» назначен член правительства Санкт-Петербурга — председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Рублевский Владимир Викторович», — сообщил Беглов депутату-единороссу Константину Чебыкину.

Однако этот шаг доверия у петербуржцев не вызывает, как и личность самого Рублевского «после этой зимы». В СМИ появилась информация со ссылкой на того же Батанова, что Смольный все еще ведет переговоры с застройщиком относительно этой зоны, чиновники якобы рассматривают вариант все же отдать этот участок под апарт-отели, а парк устроить на месте, где ранее планировали возводить Театр песни Аллы Пугачевой.

«Смольный над нами просто издевается. Мы боролись несколько лет, добились того, что эти участки включены в ЗНОП. И вместо того чтобы на основании этого закона расторгнуть аренду и отменить разрешение на строительство, администрация, как сегодня мы узнали, ведет переговоры о том, чтобы как-то все-таки разрешить бы застройщику строить свои апарт-отели. Уважаемый застройщик, вы получите уши от мертвого осла и дырку от бублика», — заявил Вишневский.

Вишневский и депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев написали прокурору Петербурга Сергею Литвиненко, привлекая его внимание к ситуации, при которой у застройщика ООО «НТД» все еще есть разрешение на строительство в зоне ЗНОП.

ООО «НТД» входит в Plaza Lotus Group братьев Зингаревичей. В апреле выяснилось, что управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу завело дело о возможном нарушении закона о защите конкуренции при предоставлении компании этого участка на Смоленке. Заявители полагают, что застройщик по закону не мог быть признан стратегическим инвестором, так как на момент принятия постановления Смольного организации исполнилось менее четырех месяцев. Кроме того, как ранее отмечала глава регионального отделения «эсеров» Марина Шишкина, уставный капитал компании «НТД» был изменен с 10 000 руб. на 150 000 000 руб. только 30 июля 2018 года, а 1 августа 2016 года ООО «НТД» было включено в Реестр малого и среднего предпринимательства с присвоением категории «микропредприятие с единственным сотрудником». Подобные характеристики не позволяют пользоваться приоритетным правом стратегического инвестора на получение земли вне конкурса. Заседание по делу назначено на 29 мая.