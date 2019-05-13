В Башкирии увеличивают число общественных наблюдателей на ЕГЭ

Уфа, , 21:24 — REGNUM В 2019 году в Башкирии единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников 11-х классов буду сдавать 19 787 школьников. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников девятых классов сдадут 43 139 человек. Такие данные озвучил первый заместитель министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании 13 мая. ЕГЭ пройдёт в республике с 27 мая по 1 июля, ОГЭ — с 24 мая по 2 июля.

Он также сообщил, что с 20 марта по 10 апреля проведён досрочный этап ЕГЭ-2019, в котором приняли участие выпускники текущего года, которые по уважительным причинам не смогут сдать экзамен в основной период, а также выпускники прошлых лет. По словам замминистра, утечек экзаменационных материалов не было, а попытки отдельных участников нарушить порядок проведения аттестации своевременно выявлялись и пресекались. С 22 апреля по 14 мая в республике состоится досрочный этап ОГЭ.

Сообщалось также, что по результатам ЕГЭ в предыдущие годы регион находился в так называемой «жёлтой зоне» доверия. Задача этого года — перейти в «зелёную зону» доверия, обеспечив прозрачность и объективность проведения экзаменов. В этой связи планируется увеличение количества привлекаемых региональных (с 43 до 100) и муниципальных (с 1 500 до 1 700) общественных наблюдателей, ситуационных центров обрнадзора РБ (с четырёх до шести), организация онлайн-наблюдения за порядком проведения экзаменов.