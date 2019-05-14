Госдума обсудит срок до 15 лет за «пьяные» ДТП с жертвами

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 14 мая, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, существенно ужесточающий наказание за ДТП, совершенные водителем в состоянии опьянения, сообщает ИА REGNUM.

Предлагается внести изменения в статью 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), предусмотрев ужесточение наказания в случае причинения тяжкого вреда здоровью — от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до четырех лет), гибели человека — от пяти до двенадцати лет лишения свободы (сейчас от двух до семи лет); в случае гибели двух или более лиц — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы (сейчас от четырех до девяти лет).

Кроме того, предлагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в статью 263 УК РФ.

Фактически предлагается приравнять пьяных водителей, по чьей вине погибли люди, к убийцам, совершившим преступления с умыслом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин привел данные, в соответствии с которыми в России ежегодно более 4 тыс. человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тыс. человек становятся инвалидами.

Ранее Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которыми водитель, скрывшийся с места ДТП с тяжелыми последствиями, фактически приравнивается к водителю, находящемуся в состоянии опьянения — как алкогольного, так и наркотического.

Широкий резонанс получило предложение Минтранса разделить водителей на любителей и профессионалов.

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