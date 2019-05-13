Мотоциклисты пожаловались ГИБДД на скользкую дорожную разметку в Москве

Москва, , 19:15 — REGNUM Активисты движения «МотоМосква» направили обращение в ГИБДД с просьбой сделать разметку на столичных дорогах менее скользкой. Об этом 13 мая сообщил газете «Известия» руководитель объединения и один из авторов инициативы Андрей Иванов.

По его словам, мотоциклисты жалуются на то, что линии из гладкого пластика при наезде на них в мокрую погоду приводят к потере управления транспортным средством, а новая «вафельная» разметка в сочетании с пешеходными «зебрами» и прерывистыми линиями и вовсе «превращает город в полосу препятствий для мотоциклистов».

Отмечается, что опытный водитель ещё может справиться с управлением в подобных ситуациях, но для большинства это чревато падениями и травмами. Таким образом происходит до 25% всех неконтактных ДТП, отметил Иванов.

В пресс-службе столичного МВД пообещали, что ответ на инициативу будет подготовлен «в предписанные сроки». В ведомстве также сообщили, что за 2018 год в столице было зарегистрировано 810 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, однако затруднились уточнить, какой процент аварий был связан с мокрой разметкой.