Первый из пострадавших в аварии SSJ-100 в «Шереметьево» выписан из больницы

Москва, , 18:51 — REGNUM Один из пострадавших в результате ЧП с самолётом Superjet-100 в московском аэропорту «Шереметьево» выписан из больницы. Об этом 13 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.

Как уточняется, в настоящее время под наблюдением медиков остаются ещё девять человек, пострадавшие находятся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолёт Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» и совершил аварийную посадку.

На борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате аварии 41 человек погиб.