«Маёвку» в Крыму отметили более 300 тысяч туристов

Симферополь, , 18:18 — REGNUM 302 тысячи туристов отдохнули в Крыму с 1 по 12 мая — это на 40% туристов больше, чем в 2018 году. Об этом 13 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минкурортов РК.

«Из общего количества туристов, посетивших Крым в праздничные дни, 56% прибыло через Крымский мост, 30% — авиатранспортом, 14% прибыло через границу с Украиной», — отметили в министерстве.

По Крымскому мосту, по данным ведомства, на полуостров приехали более 101 тыс. автомобилей, в том числе более тысячи туристических автобусов.

«Больше всего людей приехало с Украины — 42 тыс. человек. Также через границу с Украиной в Крым прибыли граждане Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Германии, США, Хорватии, Израиля, Иордании, Турции, Литвы, Италии, Польши», — добавили в минкурортов РК.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне майских праздников министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отмечал, что на полуострове ждут 240 тысяч туристов.

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