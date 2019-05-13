Трансляцию парада Победы смотрели 12,6 миллиона жителей России

Москва, , 17:56 — REGNUM Телевизионную трансляцию военного парада на Красной площади, устроенного в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2019 года смотрели свыше 12 миллионов жителей России, сообщает 13 мая Mediascope.

Телетрансляцию торжеств на главной площади России вели телеканалы «Россия 1», Первый канал, «Россия 24», «Звезда», ТВ Центр, НТВ и МИР.

По данным Mediascope, парад смотрели 12,624 млн человек.

Напомним, в 2019 году в составе парадных расчётов по Красной площади прошли свыше 13 тыс. человек и 132 единицы военной техники.

Из-за погодных условий в этом году был отменён запланированный пролёт 74 самолетов и вертолетов ВКС России.

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