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В Челябинске приостановили побелку деревьев

Общество

Мэр изучает вопрос

В Челябинске приостановили побелку деревьев
Irina_kukuts
Побелка деревьев

Челябинск, 13 мая 2019, 17:49 — REGNUM  В Челябинске приостановлена традиционная ежегодная побелка стволов деревьев. Об этом сообщают местные СМИ.

Внимание на отсутствие традиционной побелки обратили местные жители. Журналисты в свою очередь обратились за разъяснением к главе города Владимиру Елистратову. Его ответ не заставил себя ждать. 13 мая во время пресс-подхода градоначальник пояснил прессе, что сейчас изучает документы, связанные с побелкой деревьев.

Отметим, один из местных урбанистов считает, что такая процедура в Челябинске уже давно официально запрещена. Кроме того. по его мнению, она не помогает спасти деревья от вредителей, а только приводит к лишним тратам денег и других ресурсов.

При этом часть горожан высказываются за то, чтобы побелку деревьев возобновили. По их мнению, так город смотрится красивее.

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Городское благоустройство
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