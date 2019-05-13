Бывший замминистра финансов КНР осужден за взяточничество

Пекин, , 17:46 — REGNUM К 15-ти годам тюремного заключения, штрафу в 6 млн юаней и конфискации незаконно полученных денежных средств и материальных ценностей пекинским судом приговорен экс-заместитель министра финансов КНР Чжан Шаочунь, сообщает 13 мая Синьхуа.

Следствием установлено, что осужденный в период пребывания с 1995 по 2018 годы на руководящих постах допускал злоупотребления должностными полномочиями в пользу третьих лиц, получив за это взятки на общую сумму почти в 67 млн юаней.

Приговор был смягчен ввиду того, что Чжан Шаочунь, действия которого суд квалифицировал как взяточничество, вернул государству незаконно полученное преступным путем вознаграждение, признал вину и раскаялся в содеянном.