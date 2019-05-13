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Бывший замминистра финансов КНР осужден за взяточничество

Общество

В Китае продолжается решительная борьба с коррупцией

Пекин, 13 мая 2019, 17:46 — REGNUM  К 15-ти годам тюремного заключения, штрафу в 6 млн юаней и конфискации незаконно полученных денежных средств и материальных ценностей пекинским судом приговорен экс-заместитель министра финансов КНР Чжан Шаочунь, сообщает 13 мая Синьхуа.

Следствием установлено, что осужденный в период пребывания с 1995 по 2018 годы на руководящих постах допускал злоупотребления должностными полномочиями в пользу третьих лиц, получив за это взятки на общую сумму почти в 67 млн юаней.

Приговор был смягчен ввиду того, что Чжан Шаочунь, действия которого суд квалифицировал как взяточничество, вернул государству незаконно полученное преступным путем вознаграждение, признал вину и раскаялся в содеянном.

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Коррупция и борьба с ней
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