Липецк снова «заминировали» ложными звонками

Липецк, , 17:35 — REGNUM По Липецку 13 мая прокатилась новая волна ложных звонков о минировании общественных зданий. Как сообщает ИА REGNUM, из-за сообщений о взрывных устройствах в течение дня людей эвакуировали из ТРЦ «Европа», «Малибу» и «Сити», с двух автовокзалов и из аэропорта.

Все здания были обследованы. Все сообщения оказались ложными, объекты продолжили работу в обычном режиме. Полиция устанавливает личности телефонных террористов.

«Мы полностью контролируем ситуацию. Правоохранительные органы выезжают на все поступившие вызовы, держат руку на пульсе. Подтверждения опасности нет, но всех горожан все равно эвакуировали из зданий, мы не можем рисковать жизнями людей. Все руководители, которые получили уведомления, знают как себя вести, они действуют по инструкциям. Благодаря этому удалось избежать паники среди людей. Дальше ситуацией займутся уже следователи, будет дана соответствующая правовая оценка. Предупредить такие ситуации практически невозможно, но важно делать всё, что в наших силах, чтобы никто не пострадал», — так прокомментировала ситуацию временно исполняющая обязанности мэра Липецка Евгения Уваркина.