В Москве начались плановые отключения горячей воды

Москва, , 17:29 — REGNUM В Москве с 13 мая начались плановые отключения горячей воды в домах. Об этом сообщает пресс-служба теплоснабжающей организации столицы ПАО «МОЭК».

"Необходимые мероприятия выполняются в рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов, их главным элементом являются гидравлические испытания трубопроводов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в межотопительный период будут выполнены профилактические и капитальные ремонты на районных и центральных тепловых пунктах, будут проведены диагностика и ремонт магистральных и разводящих тепловых сетей.

«Также в эти сроки управляющие организации в сфере ЖКХ проводят обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения», — уточнили в МОЭК.

Ранее в компании сообщали, что сроки отключений горячей воды на каждом отдельном участке не будут превышать десяти дней. Даты отключений в каждом конкретном жилом доме можно узнать на официальном сайте «МОЭК Онлайн». Завершить все работы планируется до конца августа.