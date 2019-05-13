Религиозная радиостанция для молодежи «Онгушт» начала работать в Ингушетии

Магас, , 17:24 — REGNUM В Ингушетии стартовал проект новой радиостанции «Онгушт». Она направлена на религиозное воспитание и образование молодежи, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе главы региона.

Пока канал, работающий на частоте 88.4 FM, будет проводить вещание в тестовом режиме. Его полноценная работа начнется в течение месяца. Об этом сообщил главе республики Юнус-Беку Евкурову руководитель НТРК «Ингушетия» Курейш Агасиев.

По его словам, половина программ радиостанции «Онгушт» будет посвящена религиозной тематике. Еще 30% составят программы духовно-нравственного направления, остальные — новостная составляющая. Радио будет вещать сначала до восьми часов в сутки с последующим увеличением эфира до 24 часов, оформленных в лицензии.

«Вещание должно вестись на русском и ингушском языках. Делайте упор на темы, связанные с безопасностью дорожного движения с точки зрения религии, с развитием человеческих отношений, наших адатов, обычаев и т. д.», — потребовал Евкуров.

Читайте также: Своя национальная телерадиокомпания появилась в Ингушетии

Напомним, в августе 2013 года в Ингушетии была открыта национальная телерадиокомпания, о которой, как отметил Юнус-Бек Евкуров, власти и население региона мечтало 21 год. С 31 мая 2013 года в режиме тестового вещания канал начал трансляцию на спутнике «Триколор ТВ». Здание и оснащение НТК стали одним из приоритетных проектов республики, аналогов которому нет в России.