Екатеринбург, Свердловская область, , 17:42 — REGNUM

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков обнаружил серьёзные нарушения в сфере трат на молодёжные программы. Об этом этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«Прокурор внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при реализации программ по поддержке молодёжи», — сообщили в ведомстве.

По данным местных СМИ, представленные факты напрямую касаются фонда, ранее возглавляемого скандальной экс-чиновницей Ольгой Глацких. Ранее она возглавляла областной департамент молодёжной политики. В ноябре женщина стала широко известна благодаря фразе о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать.

После возникшего скандала она была отстранена от работы на время проверки. В декабре её вернули, но доверенный ей департамент был реорганизован. Затем чиновница уволилась и сейчас является заместителем директора Дворца игровых видов спорта.