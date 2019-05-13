Итальянские политики обвинили Эрдогана в недостаточной борьбе с миграцией

Удине, Италия, , 17:16 — REGNUM Италия потратила 230 млн евро на то, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остановил поток нелегальных мигрантов через свою страну, но Эрдоган, «очевидно, выполнил эту работу не слишком хорошо», заявила в понедельник, 13 мая, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, передает информагентство ANSA.

Речь идет о средствах общим объемом 3 млрд евро, выделенных Турции Европейским союзом.

Одним из последствий того, что ситуация на территории Турции не разрешилась, становится большой поток нелегальных мигрантов в Италию с ее восточной границы, со стороны Балкан, отметила Мелони. Правительство не уделяет этому достаточного внимания, поскольку сосредоточено на борьбе с потоками миграции в Средиземном море, сказала лидер «Братьев Италии».

Для охраны границы нужно использовать армию, граница должна патрулироваться совместно с правоохранительными органами соседней Словении, считает Мелони.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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