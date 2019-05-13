Проблемный жилой комплекс в Новой Москве достроят к 2020 году

Москва, , 17:25 — REGNUM Техническое обследование проблемного жилого объекта в поселении Марушинское Новой Москвы будет завершено в июле 2019 года. Об этом журналистам сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Речь идёт о четырёх многоквартирных жилых корпусах в поселении Марушкинское, д.1−4. Строительство на объекте остановилось в 2013 году, когда бывший застройщик был ликвидирован из-за невыполнения обязательств перед гражданами и местной администрацией.

Пятова отметила, что ввести объект в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2020 года.

«Городская компания «Мосотделстрой №1», которая будет достраивать жилые дома, в апреле организовала техническое обследование, которое позволяет определить состояние незавершенных конструкций и провести проектирование. Только после этого работы могут возобновиться», — пояснила чиновник.

Завершение строительных работ произойдёт за счёт средств городского бюджета. Власти Москвы оформили право собственности на долю в незавершенном объекте в судебном порядке, данное право зарегистрировано в Росреестре.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице за счёт средств московского бюджета будут достроены пять жилых объектов, где были нарушены права участников долевого строительства.

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