40 евро за кофе и гамбургер: в Риме могут закрыть «прославившееся» кафе

Рим, , 17:03 — REGNUM Итальянская ассоциация защиты прав потребителей просит мэрию Рима и финансовую гвардию вмешаться в скандальную ситуацию с выставлением двум туристам счета на 81 евро за два кофе и два гамбургера, передает информагентство Askanews в понедельник, 13 мая.

Инцидент произошел в конце минувшей недели, 6−12 мая, туристы сами опубликовали в социальных сетях фотографию счета, и местные СМИ активно освещают эту ситуацию.

Клиенты не в первый раз жалуются на данное заведение, расположенное поблизости от собора святого Петра, если нынешняя информация подтвердится, ассоциация попросит финансовую гвардию и мэрию принять все необходимые для защиты потребителей меры, вплоть до закрытия заведения, заявили представители ассоциации. Такие происшествия вредят имиджу города и страны, полагают они.