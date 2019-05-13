с. Эльбурган, , 16:59 — REGNUM

В ауле Эльбурган идут работы по восстановлению жизнедеятельности села после схода селя. Улицы расчищают от селевых масс и мусора. В первые дни после чрезвычайной ситуации было очищено 39 частных подворий, выкачана вода из восьми затопленных подвалов, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Уборка мусора после схода селя в Дагестане 05.mchs.gov.ru

Расчищено почти полтора километра автодороги по улице Ленина. Мусор вывезен также с улиц Советская, Абхазская и Айсанова. Всего его оказалось 212 тонн. Оказанием помощи сельчанам занимаются более 100 человек, задействованы свыше десятка единиц техники.

Администрацией Абазинского муниципального района создана комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая приступила к подворному обходу аула для определения нанесенного ущерба, используя фото‑ и видеофиксацию.

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Напомним, 8 мая в Абазинском районе Карачаево-Черкесии выпали сильные осадки, которые сопровождались порывистым ветром до 20 м/с. Особенно пострадал от стихии аул Эльбурган. Было подтоплено, по первоначальным данным, пять частных домовладений, 30 частных подворьев, повреждены внутрипоселковые дороги. В районе был введен режим ЧС.

В настоящее время установлено, что все социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, электро-, газо‑ и водоснабжение не нарушено, жертв и пострадавших среди населения нет.