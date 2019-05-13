Москва, , 16:59 — REGNUM

Законопроект, закрепляющий преимущественное право приема детей на обучение в начальные классы общеобразовательной школы, в которой уже обучаются их братья и сестры, внесли в Госдуму депутаты, среди которых Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправками в Семейный кодекс предлагается установить, что дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры.

«Данное право связано с фактом проживания детей в одной семье», — подчеркнул глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

Сложности с зачислением младших детей в ту же школу, в которой обучаются их братья и сестры, существуют давно и во многих субъектах РФ, в некоторых из них ситуацию смогли изменить на уровне регионального законодательства — соответствующие нормативные правовые акты приняты в Тверской области, Санкт-Петербурге, указал депутат.

Однако на федеральном уровне проблема не решена, хотя такие попытки предпринимались неоднократно.

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение в государственные и муниципальные образовательные организации осуществляется с учетом проживания на той территории, за которой закреплена конкретная образовательная организация. Однако из-за ограниченного количества мест в школах устроить ребенка в желаемую школу часто бывает проблематично.