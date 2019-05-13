Власти Италии отрицают намерение штрафовать за спасение мигрантов

Рим, , 16:55 — REGNUM В новом декрете правительства Италии о безопасности не предполагается введение штрафов за спасение мигрантов, как сообщают некоторые СМИ, передает Adnkronos в понедельник, 13 мая, со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел.

Штрафы будут введены за нарушение правил проведения спасательных операций в нейтральных водах, а также за неподчинение указаниям органов власти.

Другими словами, штрафы могут получить те перевозчики нелегальных мигрантов, которые используют для этой работы неприспособленные корабли (то есть почти все перевозчики), а также те, кто попытается проигнорировать указания властей везти мигрантов из территориальных вод Ливии обратно в эту страну, а не в Италию.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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