В Петербурге выступили против федеральных поправок в закон о наследии

Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Петербургские градозащитники выступили против поправок городского комитета по охране памятников (КГИОП) в федеральный закон 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия», передает корреспондент ИА REGNUM.

В понедельник, 13 мая, у стен КГИОП на площади Ломоносова прошел одиночный пикет, который, как заявляют активисты движения «Живой город», будет лишь первым из серии. Участник акции пришел к чиновникам с плакатом «Поправки КГИОП — удар по культурному наследию всей России».

«Живой город» также подал замечания на проект поправок, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Градозащитники увидели в предложенном документе не только возможность для коррупции, но и предпосылки к уничтожению культурного наследия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, КГИОП обнародовал свою федеральную инициативу 30 апреля, накануне длинных майских праздников всего с тремя рабочими днями до 13 мая. При этом замечания на проект также разрешено подавать лишь до 13 мая.

В числе основных нововведений, на которых настаивают чиновники, оказалось упраздение необходимости проводить государственную историко-культурную экспертизу (ГИКЭ) до того, как лишать здание статуса памятника.

Смольный также предлагает убрать из федерального закона пункт, который обязывает проводить такую экспертизу до начала любых работ на территории памятника или ансамбля. Кроме того, сами экспертизы, по проекту петербургских чиновников, более не нужно публиковать в интернете. Также КГИОП считает правильным стереть из закона фразу о том, что экспертиза является основанием для принятия решения о возможности любых работ.

В предложенных поправках воссоздание и сохранение памятников чиновники заменили на некую «регенерацию историко-градостроительной среды». Если существующий закон запрещает любое капитальное строительство на территории объекта культурного наследия или ансамбля, то КГИОП предлагает его позволить — с определенными ограничениями по функционалу.

Среди прочего, ремонт памятников чиновники хотят разделить на «капитальный» и «текущий», причем последний можно будет проводить без согласования проекта, экспертиз, авторского надзора и приемки работ самим КГИОПом.

Активисты «Живого города» считают, что принимать такие поправки «ни в коем случае нельзя», называют инициативу «страшной» и «одиозной».

Они подали официальные замечания в рамках общественного обсуждения проекта. В документе говорится, что общественники считают недопустимым упрощать порядок снятия с охраны выявленных объектов культурного наследия, поставленных под охрану ранее 2009 года.

«Данные объекты должны обязательно пройти процедуру государственной историко-культурной экспертизы для определения историко-культурной ценности, границ, предмета охраны. Полагаем невозможным доверить организацию работы по установлению историко-культурной ценности выявленного памятника истории и культуры чиновникам органа охраны», — отмечают активисты.

Они также считают невозможным отказ от публикации заключений ГИКЭ в интернете, так как обнародование актов экспертизы стала важным механизмом контроля граждан за состоянием памятников и деятельностью органа охраны. Например, в Петербурге активисты читают практически каждую ГИКЭ и направляют замечания, и отказ от этой работы — шаг в сторону закрытости комитета, полагают они, которую в «Живом городе» расценивают не иначе, как «желание нанести вред наследию».

Они также полагают, что отказ от разработки проектов и проведения ГИКЭ при «текущем ремонте» неизбежно проведёт к злоупотреблениям как со стороны собственников памятника, так и со стороны чиновников.

«Тщательная фотофиксация объекта до начала проведения работ, являющаяся обязательным разделом проекта и ГИКЭ, — основание для выявления элементов архитектурной отделки, лепнины, печей, которые подлежат учёту и охране. Отказ от неё сделает возможным как утраты ценных элементов, так и бесконтрольные работы по перестройке и искажению архитектурного решения памятников», — пишут градозащитники.

Заметим, Петербург последних лет знал уже немало случаев, когда «текущий ремонт» дореволюционных зданий приводил к уродованию лепной отделки.

Общественники также считают неприемлемым вводить в закон понятие «регенерации историко-градостроительной среды» и разрешать в ее рамках какое-либо капитальное строительство.

«Новое строительство на территории памятника разрушает историческую среду места, нарушает его восприятие и видовые характеристики. Такое нововведение создаст возможность коррупции среди чиновников, так как предлагаемое понятие нельзя толковать однозначно», — заключают градозащитники.