В Югре за фальшивые дипломы уволены топ-менеджеры МУПов

Пыть-Ях, Югра, , 16:42 — REGNUM Два депутата гордумы Пыть-Яха представили фальшивые дипломы о высшем образовании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре ХМАО.

Недействительные дипломы были выявлены у директора МАУ «Горнолыжная база «Северное сияние» и заместителя директора по развитию производства МУП «Управление городского хозяйства Пыть-Яха». Чиновники одновременно являются депутатами местного парламента.

У директора горнолыжной базы в личном деле был представлен диплом о высшем образовании, полученном в 2003 году в Тюмени по специальности «Государственное и муниципальное управление». И данный документ действителен, был вручён депутату после прохождения сокращенной программы. Однако, чтобы попасть на эту экспресс-программу, уже было необходимо иметь диплом вуза. В связи с этим директор горнолыжной базы представил диплом одного из Пермских университетов, который ему никогда не выдавался.

Аналогичные факты получения двух высших образований по сокращенной форме на основании подложных документов установлены при проверке дипломов, полученных заместителем директора МУП «УГХ» в 2002 и 2010 годах в Тюмени.

На данный момент указанные чиновники уволены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурантом уголовного дела в январе 2019 года стал бывший вице-мэр Пыть-Яха Али Джабраилов. По версии следствия, при получении второго высшего экспресс-образования в Дагестанском государственном техническом университете (ДГТУ) он предъявил диплом о высшем образовании Северо-Осетинского государственного университета, который он не заканчивал.

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