К родным очагам в Галанчожском районе Чечни намерены вернуться 310 семей

Галанчожский район, Чечня, , 16:34 — REGNUM В Чечне идет активное возрождение Галанчожского района. Власти республики формируют списки желающих переселиться в возрожденный район и параллельно с этим ведут работы по восстановлению необходимой для жизни людей инфраструктуры.

Так, только в одном Сунженском районе Чечни выразили свое желание переехать на родину предков 310 семей, передает ЧГТРК «Грозный». По данным телекомпании, уже определены границы семи сельских поселений: Галанчож, Хайбах, Ялхарой, Цеча-Ахк, Мержа, Акка и Чермаха. Для их новых жителей, как пообещали власти республики, будут созданы все условия, построены новые дома, предоставлены земельные участки.

В настоящее время к этим селам уже строятся дороги, общая протяженность которых составит 29 км, возводятся четыре моста. Всего будет реализовано 58 инвестиционных проектов, в том числе восстановлены объекты культурного наследия.

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Напомним, Галанчожский район существовал с 1925 по 1929 годы в составе Чеченской автономной области, c 1935 по 1944 — в составе Чечено-Ингушской АССР и был упразднен в феврале 1944 года после депортации чеченского народа. На территории района было 140 сел, входивших в состав 12 органов местного самоуправления.

Галанчожский район является одним из древних исторических чеченских районов, откуда по преданию вышли многие коренные тейпы, составившие основу чеченского народа. После упразднения района его территория вошла в состав Ачхой-Мартановского, Сунженского и Итум-Калинского районов. В январе 2019 года глава республики Рамзан Кадыров объявил в Чечне Год развития Галанчожского района.