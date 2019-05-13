Калужский губернатор заподозрил школы в неэффективности

Калуга, , 16:24 — REGNUM Проанализировать, сколько выпускников калужских школ пользуются услугами репетиторов, чтобы поступить в вузы, поручил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на заседании регионального кабинета министров 13 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это, наверное, был бы достаточно объективный такой показатель. Или какое количество школьников были вынуждены пользоваться этими услугами из тех, которые поступили в университеты. Вообще говоря, сегодня, когда мы подводим итоги и говорим, такой-то процент школьников поступил дальше для получения высшего образования, но мы не учитываем, какими средствами достигнут этот результат. И зачастую, это за счет того, что родителей напрягаются из последних сил, выгребают из своих карманов последние копейки, обеспечивают вот этот результат для своих ребятишек. Это неправильно», — заявил Анатолий Артамонов.

По мнению калужского губернатора, такой анализ позволит объективно оценить эффективность работы общеобразовательных учреждений области.

Между тем, по итогам сдачи Единого государственного экзамена в 2018 году максимальные 100 баллов набрали 37 участников: по русскому языку — 12 (в 2017 году при сдаче ЕГЭ по русскому языку 22 выпускника набрали 100 баллов). В 2018 году по обществознанию 100 баллов набрали 11 участников ЕГЭ, по химии — семь выпускников, по информатике и ИКТ — три, по истории — два участника, по физике, биологии, литературе — по одному участнику. Одна выпускница школы города Обнинска набрала 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и обществознанию. Не сдали оба обязательных учебных предмета четыре выпускника. 33 человека не получили необходимые три балла по математике базового уровня. В итоге, по данным министерства образования и науки Калужской области, результат ЕГЭ-2018 оказался ниже, чем в 2017 году, когда выпускников-«стобалльников» было 41.