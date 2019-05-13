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«Сектор, приз в студию»: Леонид Якубович стал героем игры Mortal Combat

Общество

Необычное шоу «Поле чудес» рассмешило интернет-пользователей

«Сектор, приз в студию»: Леонид Якубович стал героем игры Mortal Combat
Иллюстрация: Дмитрий Рожков
Леонид Якубович

Белгород, 13 мая 2019, 16:17 — REGNUM  YouTube-канал Animaction decks опубликовал шутливое видео, где показал, как телеведущий Леонид Якубович стал персонажем компьютерной файтинг-игры Mortal Kombat. Ролик за сутки уже набрал более 400 тысяч просмотров.

В видео Леонид Якубович, известный ведущий популярного телешоу «Поле чудес», проходит уровень игры Mortal Kombat, уничтожая своих соперников. Автор ролика обыгрывает типичные случаи во время передачи: например, Якубович уничтожает врагов банкой с огурцами или разрекламированным пылесосом, или вручает им путёвку благодаря сектору «Приз» на барабане, таким образом избавляясь от соперников. Особенно зрителям понравился сам каламбур, ведь приз вносит в студию персонаж по имени Сектор. В конце «игроки» открывают слово «фаталити» и получают награду.

Канал «Animaction decks» ведет режиссер-аниматор Алексей: в своих роликах он показывает, как ведется работа над мультипликационными проектами, а также часто публикует видео, где героями игры Mortal Kombat становятся представители различных органов власти. Интересно, что видео с Леонидом Якубовичем набрало больше просмотров, чем подобные работы с участием известных политических лидеров.

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