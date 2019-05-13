Просроченные импланты поставлял в больницы бизнесмен из РСО-Алании

Владикавказ, , 16:02 — REGNUM Факт предоставления просроченных медицинских изделий по государственным контрактам в больницы Северной Осетии пресекла ФСБ. Виновным в афере признали местного предпринимателя. Сумма, на которую было поставлено просрочки, превысила 10 млн рублей, сообщили 13 мая в управлении ФСБ по региону.

Компания, которой руководил злоумышленник, специализировалась на поставках изделий для нужд государственных медицинских организаций. В одно из медицинских учреждений республики фирма поставила просроченные импланты для пластики твердой головной оболочки.

Суд признал предпринимателя виновным в афере с госконтрактами и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Северной Осетии уличили в незаконном изготовлении лекарственных средств местного предпринимателя. В течение полутора лет частник без специального разрешения изготавливал и сбывал кислород, который считается медицинским препаратом. Сумма его прибыли за это время превысила 3,8 млн рублей.