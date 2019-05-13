Реконструкцию аэропорта в Уральске планируют завершить в 2020 году

Уральск, Казахстан, , 15:57 — REGNUM Работы по реконструкции международного аэропорта «Орал» в Уральске начнутся в июле 2019 года, сообщили 13 мая в пресс-службе президента Казахстана.

Глава республики Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область ознакомился с проектом реконструкции международного аэропорта.

Площадь терминала аэропорта планируется расширить с 4 тыс. кв. метров до 7 тыс. кв. метров. Пропускная способность будет увеличена с 200 до 400 пассажиров в час. Реконструкцию планируется завершить до конца 2020 года.

Токаев отметил, что реконструкция аэропорта создаст благоприятные условия для привлечения в регион инвестиций. На модернизацию аэропорта планируется потратить 2,4 млрд тенге ($6,3 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Западно-Казахстанскую область. Глава государства назвал ситуацию с автодорогами в регионе критической.

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