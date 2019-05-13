Более 1800 погибших красноармейцев нашли поисковики в Новгородской области

Великий Новгород, , 15:54 — REGNUM В Новгородской области в ходе весенней «Вахты памяти» поисковики обнаружили останки более 1800 погибших бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена более 50 из них. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новгородской экспедиции «Долина».

На воинском мемориале в деревне Мясной Бор Новгородского района со всеми воинскими почестями перезахоронили 329 бойцов. В ходе поисковой операции непосредственно в этом районе были найдены 26 медальонов и личных вещей красноармейцев. С осенней поисковой операции опознано 13 бойцов:

Семен Семенович Дегтярёв, уроженец Новосибирской области,

Иван Федорович Лобанов, уроженец Калининской области,

Александр Григорьевич Леденёв, уроженец Омской области,

Иван Васильевич Уваров, уроженец Новосибирской области,

красноармеец Бугаков, уроженец Воронежской области,

Алексей Иванович Семыкин, уроженец Воронежской области,

Иван Трофимович Небрат, уроженец Черниговской области (Украина),

Василий Акимович Алябышев, уроженец Кировской области,

Григорий Сергеевич Захаров, уроженец Новосибирской области,

Николай Николаевич Садаков, уроженец Кировской области,

Яков Григорьевич Агаров, уроженец Новосибирской области,

красноармеец Степан Павлович Сорокин,

красноармеец Гаврил Никифорович Алегов.

На воинском захоронении в деревне Тушино Чудовского района захоронили останки 35 воинов Красной Армии. Всего здесь с 1997 года погребены останки 2019 советских солдат, поисковиками установлено и увековечено 130 имён.

В Старой Руссе, на городском воинском захоронении, предали земле останки 786 бойцов и командиров Красной Армии. Удалось установить 13 имён павших воинов — это уроженцы Ленинградской, Ярославской, Архангельской, Рязанской, Тульской, Вологодской, Курганской, Омской, Саратовской областей и Якутии. Личные вещи Евсеева Афанасия Ивановича из Якутии и Журавлева Сергея Семеновича из Архангельской области, останки которых были найдены летом 2018 года, были торжественно переданы их родственникам.

На воинском кладбище в посёлке Первомайский Холмского района захоронили останки 49 воинов, из которых удалось установить только одно имя: лейтенант Назаров Григорий Кириллович, 1923 г.р., уроженец Ростовской области, погиб 25.02.1943 года.

На воинском захоронении «Ясная Поляна» Парфинского района состоялась церемония захоронения останков 407 павших советских солдат, установлено 10 имён.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе весенней «Вахты памяти» в Новгородской области поисковые работы проводили более 2,5 тыс. человек из многих регионов России и ряда стран СНГ.

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В День Победы поисковики экспедиции «Долина» открывали новгородское шествие «Бессмертного полка» — они несли баннеры с портретами солдат и офицеров, имена которых удалось установить в ходе поисковых работ.

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