Екатеринбург, Свердловская область, , 15:45 — REGNUM

В Свердловской области задержан бывший командующий противовоздушной обороной Луганской Народной Республики Владимир М. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным изданий, экс-командир был задержан ещё в конце апреля. Силовики не исключают его причастности к хранению наркотических средств.

Следствие ведут сотрудники ФСБ. Официальных комментариев представителей ведомства пока нет. Впрочем, источник подтвердил корреспонденту ИА REGNUM информацию, изложенную в СМИ.

Добавим, противовоздушной обороной ЛНР он руководил несколько месяцев, в 2014 году. Затем вернулся на Урал.

Ранее Владимир М. возглавлял горком КПРФ в городе Дегтярске. Однако, по данным обкома партии, он уже давно не занимает эту должность.