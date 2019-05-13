Хидео Кодзима выложил в сеть новый тизер Death Stranding

Токио, , 15:43 — REGNUM Геймдизайнер Хидео Кодзима выложил в сеть изображение, которое фанаты посчитали тизером предстоящего трейлера игры Death Stranding. Соответствующую публикацию он разместил 12 мая на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/Kojima_Hideo/status/1127391951924293632

Поклонники Кодзимы посчитали, что таким образом, геймдизайнер намекнул на скорый выход нового трейлера игры. В частности потому, что на снимке показана часть монитора, на котором присутствует надпись «Игра Хидео Кодзимы», выполненная при помощи того же шрифта, который был ранее замечен в трейлерах игры. Стоит отметить, что в кадр также попали фигурки персонажей из God of War.

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Напомним, ранее Хидео Кодзима заявил, что Death Stranding привнесет в жанр игр с открытым миром нечто совершенно новое. Ожидается, что релиз видеоигры состоится в 2019 году.

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