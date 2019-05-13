В Новгородской области нашли ранее неизвестное захоронение времён войны

п. Парфино, Новгородская область, , 15:32 — REGNUM В Парфинском районе Новгородской области, недалеко от деревни Берёзка, поисковики обнаружили ранее неизвестное захоронение времён Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в поисковой экспедиции «Долина», поисковики предполагают, что захоронение санитарное.

«Но полной уверенности в этом пока нет», — сообщил командир поискового отряда «Новгородская кадетская рота» Анатолий Иевлев.

По его словам, поисковики начали пробную эксгумацию по краю захоронения, «чтобы посмотреть, есть ли медальоны».

«Подняли останки около 60 человек. Встречаются фрагменты тел с медицинскими шинами. Укладка могил двухслойная», — сообщил Иевлев.

По его расчётам, в братской могиле могут находиться останки около 500 военнослужащих. Информации, из каких частей Северо-Западного фронта здесь захоронены солдаты, у поисковиков пока нет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе весенней «Вахты памяти» в Новгородской области поисковые работы проводили более 2,5 тыс. человек. Были обнаружены и эксгумированы останки более 1800 погибших бойцов и командиров Красной Армии. Непосредственно в ходе проведения поисковых работ установлено более 50 имен павших защитников Отечества.

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