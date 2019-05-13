В Крыму обсудили создание координирующего органа вузовских профсоюзов

Симферополь, , 15:31 — REGNUM Создание координирующего органа профсоюзных организаций работников университетов России стало главной темой встречи с делегацией объединенного профсоюзного комитета Московского государственного университета в Крымском федеральном университете (КФУ) имени В.И. Вернадского, сообщает пресс-служба вуза.

По мнению первого заместителя председателя ОПК МГУ Владимира Марченко создание координирующего органа позволит решать вопросы, возникающие у молодых преподавателей и научных сотрудников вузов.

«Мне кажется, что главная задача сейчас — это найти правильный баланс между опытными преподавателями, которые создают костяк образовательного пространства в университете и привлечением в него молодежи», — сказал Марченко.

Отмечается, что в ходе встречи был составлен план мероприятий для привлечения молодых кадров в профсоюзное движение, который включит в себя ряд семинаров, встреч и круглых столов.

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