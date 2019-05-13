Samsung C&T подписало партнерское соглашение с One Mile Closer

Сеул, , 15:31 — REGNUM Подразделение моды и дизайна южнокорейской компании Samsung C&T Corporation подписало партнерское соглашение с некоммерческой организацией One Mile Closer. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание соглашения состоялось в штаб квартире подразделения моды и дизайна Samsung C&T, расположенной в районе Тогок-дон города Сеула.

Известно, что в 2009 году представители One Mile Closer собирали пожертвования по случаю смерти исследователя Роба Гаантлетта, устроив заезд на велосипедах на дистанцию 1000 миль (около 1600 км).

После данного сбора средств, организация проводит различные кампании и сборы средств для социально слабых групп населения, а также для производства и распространения экологически чистых товаров.

Известно, что подразделение моды и дизайна компании Samsung C&T планирует выпустить спортивную одежду с товарным знаком One Mile Closer, а также провести спортивные мероприятия.